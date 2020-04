Coronavirus, i dubbi di Busquets: “Anche seguendo il protocollo di sicurezza difficile riprendere il campionato…”

L’emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio l’intero panorama mondiale. Anche il mondo sportivo, ed in particolare quello del calcio sta affrontando un momento mai vissuto prima. I massimi campionati si interrogano se e quando si potrà ripartire per concludere la stagione. Ma nonostante siano in atto diversi tentativi per progettare il ritorno in campo, anche i diretti interessati non sono poi così convinti di poter tornare a giocare.

Tra questi c’è Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, che intervenuto ai microfoni di El Partidazo de la Cope e El Transistor ha ammesso tutti i suoi dubbi sul ritorno alle attività: “Non credo sarà possibile ripartire con il campionato. Ci saranno tante regole. Ci sono tante ipotesi sul protocollo da seguire e credo che sarà difficile mettere in atto tutto. Forse saremo in grado di iniziare un po’ di allenamento, seguendo il protocollo ed evitando il contatto con un gran numero di compagni di squadra. Sarà necessario lavarsi e farsi la doccia a casa e mantenere una serie di abitudini, ma poi, ribadisco, riprendere il torneo mi sembra difficile”. E ancora: “A me piacerebbe tornare a giocare, questo è chiaro, ma non credo si possa c’è troppa incertezza. Vincere la Liga a tavolino? Meglio giocare e vincere sul campo”, ha concluso Busquets.

