Coronavirus, il Benevento ‘scende in campo’ con tutta la squadra: consigli social per restare in casa

Primi in classifica e primi per originalità. I giocatori del Benevento protagonisti sui social di svariati consigli per passare il tempo in questi giorni di emergenza per il coronavirus. Nessuna challenge particolare ma tante possibili cose da fare nella propria abitazione nel weekend e nei giorni seguenti.

Tanti i protagonisti nel filmato pubblicato dalla società su Instagram ciascuno impegnato in azioni differenti: dalla cucina, con un buonissimo ciambellone, alla lettura magari dedicata ad una fiaba per il proprio figlio, fino alle serie tv e ai giochi in giardino con in pallone. Complimenti al Benevento per l’iniziativa. Tutti a casa a mettere in pratica i consigli dei giocatori.