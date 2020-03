Coronavirus, il calcio mondiale si ferma? Tutto dipende dall’OMS

Con il dilagare del Coronavirus, gli ospedali hanno bisogno del massimo spazio per accettare i sempre crescenti nuovi contagiati. I numeri, particolarmente in Italia, sono preoccupanti e le strutture ospedaliere sono vicine al collasso. In Italia il governo ha deciso per la sospensione del campionato di Serie A e notizia di poco fa il Getafe e la Roma non si presenteranno per giocare i rispettivi match di Europa League.

OMS – Queste misure però potrebbero non bastare per contenere i casi di contagio in Europa e nel mondo. Per tale ragione l’OMS starebbe valutando l’ipotesi di fermare il calcio mondiale. Secondo quanto riporta Repubblica qualora l’Organizzazione Mondiale della Sanità dovesse dichiarare lo stato pandemico allora tutti gli impegni calcistici (e non) potrebbero definitivamente fermarsi. Una soluzione drastica per evitare infortuni che possano appesantire gli ospedali già saturi di pazienti.