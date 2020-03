Coronavirus, il Codacons denuncia: “Troppi campioni ai calciatori e a vip”

Nelle ultime ore alcuni medici si erano lamentati del fatto che calciatori e vip potessero essere sottoposti a tampone prima degli altri cittadini. Una polemica che è arrivata all’attenzione del Codacons dopo l’appello lanciato anche dal primario di Medicina dell’ospedale di Magenta.

CORSIA PREFERENZIALE – L’associazione dei consumatori ha quindi presentato un esposto alla Procura di Milano. Questo il comunicato: “Da più parti si segnala la difficoltà dei cittadini di sottoporsi al tampone in caso di sospetto contagio. Difficile riuscire a contattare i numeri messi a disposizione dalle autorità sanitarie, e quando si riesce a parlare con qualcuno la richiesta del test viene spesso negata. Questo non succede però a calciatori, vip e personalità varie, che in queste ore stanno comunicando l’esito degli esami cui si sono sottoposti, dimostrando l’esistenza di una corsia preferenziale in loro favore”.

TUTI UGUALI – “Anche giornalisti come Bruno Vespa hanno chiesto e ottenuto il tampone, che è stato realizzato in tempi record. Eppure di fronte all’emergenza tutti i cittadini devono essere considerati allo stesso modo dalle autorità sanitarie“.