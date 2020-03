Coronavirus, il gesto del Milan: donazione di 250 mila euro all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza

L’emergenza coronavirus spaventa l’Italia e non solo. Il mondo dello sport in piccola parte sta provando a mandare messaggi chiari alla popolazione. Tanti i messaggi social dei calciatori che invitano le persone a non uscire di casa e a rispettare le misure di sicurezza.

Anche le società stanno facendo la loro parte. Ecco che il Milan ha compiuto un bel gesto. L’annuncio arriva dalla stessa società rossonera capace di una donazione di 250mila euro all’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), l’agenzia impegnata nell’affrontare le emergenze sanitarie nella Regione Lombardia. La donazione servirà ad aiutare AREU a fornire tutta l’assistenza necessaria a coloro che sono stati colpiti dal virus Covid-19. L’ad del club, Ivan Gazidis ha anche aggiunto e precisato: “Ci sono cose nella vita più importanti del calcio. A nome del Club, sono orgoglioso di sostenere, con questa donazione, gli sforzi ammirevoli messi in campo da tutti coloro che stanno lavorando per fronteggiare questa emergenza. La salute e la sicurezza dei nostri cari è la nostra massima priorità. Anche i nostri tifosi stanno vivendo questo momento così difficile e sono preoccupati per le persone a loro più care. Il Milan è più di una squadra di calcio. È una comunità, dove ci si prende cura l’una dell’altro, una comunità che rappresenta Milano in tutto il mondo. Siamo uniti, fianco a fianco con tutti i nostri tifosi”.