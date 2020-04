Coronavirus, il gesto della Juve Stabia: 5000 mascherine all’Ospedale San Leonardo

La Juve Stabia ha fatto la sua parte. La società che milita in Serie B, ha comunicato di aver donato 5 mila mascherine all’ospedale San Leonardo. Attraverso una nota apparsa sul sito del club, con tanto di foto da parte di parte dello staff medico dell’azienda ospedaliera, la società ha annunciato di aver portato a buon fine l’operazione.

COMUNICATO – “Il Presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, nell’ambito della collaborazione instaurata con il Consiglio Direttivo della Lega di Serie B, ha fatto pervenire ieri alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia 5000 mascherine destinate al personale sanitario, impegnato ormai da giorni per contenere l’emergenza in atto, ed ai pazienti. Con l’occasione, per ricordare il costante ed encomiabile impegno di tutto il personale del nosocomio stabiese in questa battaglia epocale che il mondo intero sta attraversando, è stata donata anche la gloriosa maglia gialloblè con il numero 1 e la scritta ‘EROI’. La Direzione Sanitaria dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nella persona del dottor Muto, ha ringraziato il presidente Langella e la Juve Stabia per il prezioso contributo offerto e per il sostegno materiale e morale”.