Coronavirus, il gesto di Milik: suo ristorante in Polonia a disposizione per l’emergenza

Anche Arkadiusz Milik scende in campo per combattere il coronavirus. L’emergenza sanitaria che sta colpendo tutto il mondo vede ogni giorno svariati gesti di solidarietà anche da parte dei calciatori. Il bomber del Napoli è l’ultimo a rendersi utile alla comunità.

Il polacco ha deciso di mettere a disposizione della città di Katowice il suo ristorante Food & Ball. L’ attaccante del Napoli ha stabilito che i suoi dipendenti aiuteranno a preparare pasti che giornalmente verranno confezionati e spediti a medici e infermieri, costantemente in lotta contro il coronavirus. Una bella iniziativa e un modo per sentirsi vicini alla propria terra, nonostante i tantissimi chilometri che in questo momento separano Milik dalla Polonia. Il bomber è, in questo momento, a Napoli insieme alla compagna Jessica.