Coronavirus, il gesto di Neville e Giggs: due loro hotel a disposizione dei medici inglesi

Dopo il gesto del Chelsea, ecco quello di due ex Manchester United. Anche Gary Neville e Ryan Giggs scendono in campo personalmente nella battaglia contro il coronavirus. In un periodo di grande emergenza anche in Inghilterra, i due hanno reso noto che metteranno a disposizione dei medici britannici due alberghi.

Lo ha annunciato l’ex difensore sui social: “Nll’ultima settimana ci siamo consultati con i servizi sanitari nell’area di Greater Manchester, in modo particolare con la NHS Foundation Trust dell’Università di Manchester. Ecco perchè i nostri 176 posti letto saranno occupati da operatori del Servizio sanitario nazionale e da medici professionisti da venerdì in poi”, ha detto Neville. Hotel chiuso quindi, ma a disposizione, gratuitamente, dei medici e di tutte le persone che lavorano per la salute del popolo inglese. Le due strutture si trovano una vicino all’Old Trafford e una in centro città.