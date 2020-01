Coronavirus, il gesto di Steven Zhang: 300mila mascherine per Wuhan

Steven Zhang e Suning molto attenti alle vicende che riguardano il coronavirus che sta mettendo in ginocchio la Cina e l’intero globo. Secondo quanto riportato dal sito Sports.qq, il club nerazzurro e il suo presidente metteranno a disposizione 300.000 mascherine per lo stato d’emergenza che dovrebbe essere messo in atto nella città di Wuhan a partire dalla prossima settimana.

Dopo l’arrivo del materiale, Suning istituirà anche un team di supporto a Wuhan per rispondere tempestivamente alle esigenze in prima linea. Tra le tante cose, il colosso cinese ha messo subito a disposizione acqua, maschere, indumenti protettivi, guanti medici, elettrodomestici e computer e ha reso possibile la consegna di materiali anti-epidemici tra cui disinfettanti, alcool medico, occhiali, contenitori per rifiuti medici, guanti medici, farmaci, materassi, sedili medici. Suning garantirà a Wuhan anche un supporto economico di 8 milioni di yuan, pari al valore di 1 milione di euro per aiutare la popolazione.