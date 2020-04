Coronavirus, il Lokomotive Lipsia vende 100mila biglietti per una gara… a sorpresa

100 mila biglietti ad 1 euro per ‘autosostenersi’ nel momento di emergenza per il coronavirus. Questa l’iniziativa del Lokomotive Lipsia, club di quarta divisione tedesca, che ha deciso di vendere i tickets per un match ‘invisibile’. Il suo impianto può contenere fino a 15 mila spettatori e, nell’ultima gara di lustro contro l’Energie Cottbus aveva strappato 4498 tagliandi.

Questa volta però, l’iniziativa ambiziosa porterà ad un virtuale tutto esaurito e molto di più. Infatti, per combattere l’emergenza coronavirus e i danni economici subiti, il club ha messo in vendita ben 100 mila tagliandi ad 1 euro per una partita che sarà puramente virtuale a sorpresa che si terrà il prossimo 8 maggio. Nessun tifoso, nessuna squadra, ma nello stadio tutto il resto funzionerà: si accenderanno le luci dell’impianto, ci saranno i commentatori pronti e in live stream qualcosa accadrà. Sarà “una sorpresa per tutti”, hanno detto i responsabili dell’iniziatvia a BBC Sports. Non resta che aspettare…