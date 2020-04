Coronavirus, il messaggio di Eder all’Italia: “Tieni duro. Nemico non imbattibile…”

“In questo momento sento molto la vicinanzia all’Italia perché è il Paese che amo e sta lottando per uscire dall’emergenza Covid”. Parola di Citadin Martins Eder, per tutti solo Eder, ex attaccante anche di Inter e Sampdoria. L’attuale giocatore del Jiangsu Suning si trova in Brasile anche se attende l’ok per fare ritorno in Cina per la ripresa del campionato, di nuovo slittata per certificare il regolarizzarsi della situazione legata al coronavirus.

Parlando a Il Secolo XIX, Eder ha voluto mandare un bel messaggio a quello che per anni è stato il suo Paese e che ritiene ancora lo sia, seppur dalla distanza: “Ho visto come sono riusciti in Cina a contenere questa piaga che ha messo in ginocchio il mondo, è stato fondamentale restare distanti e rispettare le regole”, ha detto Eder. “Il risultato è che nella città dove vivo io da anni, Nanchino, che ha 9 milioni di abitanti, ci sono state poche centinaia di casi di contagio. Significa che il virus non è imbattibile, per questo dico all’Italia, che è il Paese del mio cuore e dove voglio vivere in futuro: è dura per tutti non stare insieme, lo capisco, ma il sacrificio pagherà. Distanti ma uniti”.