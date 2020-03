Coronavirus, il messaggio di Guardiola: “Torneremo più forti, migliori e… un po’ più grassi”

L’emergenza coronavirus non fa distinzioni. Tutta la popolazione mondiale è stata chiamata in causa per affrontare la pandemia di Covid-19. Anche i volti più noti come i calciatori e gli allenatori hanno detto addio alla loro routine di allenamenti e partite. Tanti i messaggi di sostegno verso le persone più in difficoltà, tra questi anche quello del tecnico del Manchester City Pep Guardiola.

Attraverso gli account ufficiali del club, il manager catalano ha voluto dare qualche consiglio ai tifosi cercando anche di sdrammatizzare con una battuta: “Ci manca il calcio, esattamente come manca a voi. Ci manca la vita che facevamo fino a pochi giorni fa. Ma adesso è il momento di seguire le indicazioni degli esperti, dei medici e degli infermieri. Stiamo a casa. Facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità per uscire da tutto questo. Sono sicuro che torneremo ad essere più forti, migliori, più gentili e… anche un po’ più grassi… Stiamo a casa, stiamo al sicuro”.