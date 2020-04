Coronavirus, il messaggio di Klose: “Tanti amici in Italia. Un conoscente di Bergamo non sa cosa fare…

Nella sua lunga carriera da professionista ha avuto modo di conoscere anche l’Italia e la Serie A vestendo la maglia della Lazio. Miroslav Klose, storico attaccante tedesco, è stato intervistato dal portale swr.de in merito alla recente emergenza coronavirus che sta investendo il mondo intero. Nei pensieri dell’ex centravanti, ora allenatore dell’Under 17 del Bayern Monaco, anche il nostro Paese: “È davvero brutto quanto sta accendo in Italia dove ho un sacco di conoscenze e amici intimi”, ha detto l’ex bomber. “In cinque anni ho instaurato molti legami di amicizia e sono restato in contatto con diversi giocatori. Nessuno può dire come andranno le cose in futuro sia nel mondo del calcio sia, soprattutto, nella vita. Spero che ci sia una forte solidarietà anche in futuro. Un mio conoscente abita a Bergamo e lì la situazione è ancora peggio che da altre parti: non sanno cosa fare in questo momento. Non possono uscire, è molto difficile la situazione”.