Coronavirus, il messaggio di Serse Cosmi che fa riflettere: “Siamo fragili che giocano a fare i forti”

Il Perugia non si allena per l’emergenza coronavirus anche se nelle prossime ore potrebbero esserci novità. Anche il tecnico Serse Cosmi è alle prese con la pausa forzata e con un momento di riflessione. Sul proprio profilo Instagram, l’allenatore ha voluto mandare un chiaro messaggio a tutti i followers e non solo.

Una frase semplice ma ricca di significato: “Prendiamoci questi momenti per capire veramente quello che siamo… fragili che giocano a fare i forti”. Parole di riflessione per Cosmi e per tutti gli italiani chiamati ad affrontare questa pandemia che sta travolgendo l’Italia e il mondo intero.