Coronavirus, il museo del calcio di Coverciano aperto al pubblico… online

In attesa di poter accogliere nuovamente i visitatori di persona, una volta terminata l’emergenza per il coronavirus, la FIGC ha deciso di aprire virtualmente al pubblico il Museo del Calcio di Coverciano. Attraverso il canale Facebook della Federazione, infatti, sarà possibile ogni giorno vedere i cimeli esposti all’interno dell’impianto.

Maglie, scarpini e tanti altri oggetti che hanno scritto la storia del calcio della Nazionale. Come riporta anche l’Ansa, il tour virtuale è già iniziato con la foto degli scarpini indossati da Silvio Piola nella Coppa del Mondo del 1938, quando fu decisivo per la conquista del secondo titolo mondiale dell’Italia anche grazie alla doppietta messa a segno nella finale con l’Ungheria. Ogni giorno toccherà a diversi campioni. Il prossimo è Roberto Baggio e così via per tutti i restanti giorni che resteranno fino alla riapertura reale del museo. Una bella iniziativa che potrà essere accessibili a tutti dalla pagina Facebook della Figc. Basterà, un click…