Coronavirus, in Argentina una statua di Maradona con la mascherina per sensibilizzare la popolazione

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio l’intero globo. La pandemia di Covid-19 sta coinvolgendo sempre più Paesi e persone ed è arrivata anche in Sudamerica dove hanno pensato ad un modo davvero originale per sensibilizzare la popolazione.

In Argentina, e più precisamente a Buenos Aires, nelle vicinanze dello stadio dell’Argentinos Juniors, la statua – inaugurata nel 2018 – che raffigura Diego Armando Maradona è stata “vestita” con una mascherina. Il gesto è stato fatto per cercare di sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle misure precauzionali necessarie per prevenire la diffusione del virus. L’uso della mascherina è obbligatorio nella città di Buenos Aires e in varie zone dell’Argentina, dove la quarantena durerà almeno fino al 26 aprile. Parlando a Efe, Carlos Perez, promotore della statua e del nuovo look di essa ha spiegato: “Vogliamo sensibilizzare la popolazione argentina e mondiale e dare un messaggio di pace e speranza in questi momenti di pandemia a causa del coronavirus”.

Insomma, Maradona con la mascherina potrebbe salvare tante vite in Argentina…

