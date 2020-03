Coronavirus, la FIGC mette a disposizione Coverciano per quarantena e ricoveri

“Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, la Federcalcio mette a disposizione delle autorità fiorentine il Centro Tecnico Federale di Coverciano. La decisione del Presidente Gabriele Gravina è stata comunicata al Sindaco di Firenze Dario Nardella, che sta coordinando le attività sul territorio del capoluogo toscano. La FIGC, dopo aver già aperto le porte del Centro ad un presidio dei Vigili del Fuoco, ha offerto la disponibilità della ‘Casa delle Nazionali’, in particolare l’albergo e l’Auditorium (ex palestra), per ospitare persone sottoposte a sorveglianza sanitaria e per allestire alcuni posti letto per i pazienti bisognosi di ricovero”. Questo l’annuncio apparso sul sito ufficiale della FIGC in merito all’iniziatva della Federcalcio italiana in aiuto per l’emergenza coronavirus.

In questo modo la FIGC ha offerto quella che è di fatto la ‘Casa’ delle Nazionali azzurre al fine di ospitare persone sottoposte a sorveglianza sanitaria e/o per allestire posti letto per pazienti che necessitano ricovero. In modo particolare sono stati messi a disposizione l’albergo e l’Auditorium.