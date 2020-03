Coronavirus, la Juventus ha fatto i primi tamponi ai giocatori: ecco l’esito

Lo avevano annunciato nelle scorse ore e adesso stanno portando avanti i controlli. La Juventus sta sottoponendo tutti i calciatori e lo staff ai tamponi per verificare la positività o meno al coronavirus dopo il caso di Daniele Rugani. Secondo quanto riporta Sportmediaset, al momento, nessuna novità e questo significa nessun nuovo caso.

La società bianconera, infatti, aveva annunciato che avrebbe reso noto solamente gli eventuali nuovi casi. Se non dovessero arrivare notizie, quindi, l’esito dei tamponi dovrebbe essere stato negativo per tutti quelli sottoposti al controllo. Per svolgere i test la società ha atteso che passasse il periodo di incubazione, onde evitare risultati non veritieri. Parte dei giocatori si trova in questo periodo al J-Hotel della Continassa, altri, invece,sono in autoisolamento nelle rispettive abitazioni.