Coronavirus, la proposta di Hysaj e Mario Rui: “Giocate alla Playstation con noi…”

Tutti a casa. Bisogna rimanere nella propria dimora per scongiurare il rischio contagio dal coronavirus. L’appello e l’ordinanza del Governo è stata presa alla lettera da Mario Rui e Elseid Hysaj. I giocatori del Napoli sono stati protagonisti di una bella iniziativa andata in scena sui social. Una proposta ai followers per invitare tutti a rimanere nella propria abitazione.

“Ragazzi, dato che dobbiamo stare a casa ci possiamo intrattenere giocando a COD insieme al mio amico Mario Rui – ha scritto l’albanese su Instagram-. Vi aspettiamo”. L’invito è quello di giocare a Call of Duty, serie di videogames che attrae milioni di appassionati in tutto il mondo.