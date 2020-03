Il Coronavirus spaventa tutti e lo Stato cerca di impedire la diffusione dell’epidemia. L’attaccante dell’Atalanta Alejandro “Papu” Gomez ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento ai suoi followers su Instagram. Questo il suo messaggio: “Con molto amore possiamo solo andare avanti. Abbiate cura ma non abbiate paura, aiutiamoci a vicenda per prevenire. Sicuramente questo virus non ci batterà”. Un bell’incoraggiamento in un momento difficile come questo.