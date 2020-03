Coronavirus, l’appello di Lewandowski ai tifosi: “Lo sport è importante, ma la sicurezza di più. State a casa”

Arriva anche in Germania un primo appello ai tifosi di tutte le squadre e l’invito a rimanere a casa in queste settimane di emergenza per il coronavirus. A lanciare un forte messaggio è il bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski.

Attraverso il proprio profilo Instagram, il polacco si è rivolto ai fan tedeschi e non solo: “Carissimi, da alcuni giorni abbiamo ricevuto varie informazioni, comprese le richieste di rimanere a casa. Questo vale per tutti noi. Chiedo a tutti i nostri sostenitori e fan di rispettare le raccomandazioni. Siamo responsabili di noi stessi e degli altri. Chiedo soprattutto ai nostri giovani fan. Per favore prendete le scuole chiuse come un’espressione di responsabilità per la vostra sicurezza e salute. Durante questo periodo, non riunitevi in luoghi pubblici, compresi gli stadi, se non è necessario. Lo sport è molto importante, ma la sicurezza lo è di più. Utilizzate questo momento nel modo migliore e più sicuro possibile. State calmi e restate a casa”.