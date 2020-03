Cobolli Gigli: “CR7 via dall’Italia per la mamma, ma prende il sole in piscina…”

L’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro Paese ha spinto diversi calciatori stranieri a lasciare l’Italia per tornare in patria. Tra questi Cristiano Ronaldo, attaccato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dall’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli.

ATTACCO – “Criticare adesso è facile, ma, vista dal’esterno, non capisco perché certi giocatori siano voluti andare via dall’Italia: quando torneranno sarà difficile riprendere, dovranno rimanere quattordici giorni in quarantena. Alla Juventus la cosa si è complicata quando è andato via Cristiano Ronaldo: ha detto che era per la mamma, poi però si mostra solo a prendere il sole in piscina… Una volta fatta la concessione a lui, la situazione è degenerata”.

