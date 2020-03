Coronavirus, l’attacco di Legrottaglie al Premier inglese Johnson: “Un Paese che abbandona i deboli è inutile”

Hanno fatto molto discutere le parole del Premier inglese Boris Johnson, che ha invitato la popolazione britannica ad abituarsi all’idra di perdere i propri cari in questo periodo di emergenza per il coronavirus.

Dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo e che sono arrivate ovviamente anche in Italia. Tra i tanti pareri dati, spicca quello di Nicola Legrottaglie, allenatore del Pescara, che nella giornata di ieri ha detto la sua attraverso un post pubblicato su Instagram che non ha bisogno di precisazioni: “Tanta roba l’Inghilterra. Invidiabile nella Premier League o nel rugby, incantevole sugli autobus doppi o no i taxi neri, amabile negli scritti di Shakespeare o Dickens, superlativa nella musica dei Beatles e dei Rolling Stones, ammirevole nelle menti di Newton o Darwin. Il vecchio Darwin, quello nuovo un po’ meno, il suo primo ministro, che propone la selezione naturale come soluzione al coronavirus. Immunità di gregge, ordina. Il 60% della popolazione si ammalerà. Chi avrà l’età e la forza per sopravvivere andrà avanti; gli anziani, gli affetti da altre patologie, i deboli…e vabbè, pazienza, se ne farà a meno. Un paese che abbandona i deboli è come un medico che cura solo i sani, praticamente inutile”, questo l’attacco alle istituzioni inglesi da parte dell’allenatore.

Poi il messaggio all’Italia: “L’Italia avrà tanti difetti. Fatichiamo a stare in fila, magari buttiamo qualche cartaccia per strada, ma non affidiamo a un virus la selezione della nostra popolazione. Non deleghiamo alla malattia il compito di curarla. Lo facciamo noi, con i nostri medici, i nostri infermieri, le nostre regole, ma, soprattutto, con la nostra umanità. Uniti. Con la teoria del gregge, sì, anche noi, ma secondo la nostra interpretazione: ‘Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che è smarrita?’ Buona domenica, a casa”, ha concluso Legrottaglie.