Coronavirus, Lehmann controcorrente: “E se stessimo facendo più danni stando a casa e rovinando l’economia?”

L’emergenza coronavirus sta generando diverse problematiche, non solo dal punto di vista della salute delle persone. A livello economico, la chiusura di tutti i negozi e delle attività genererà indubbiamente degli effetti negativi.

Questi e altri quesiti sembrano tormentare la mente di Jens Lehmann, ex importante portiere anche dell’Arsenal. Sul proprio profilo Twitter, il tedesco ha scritto: “E se stessimo causando più problemi al benessere delle persone chiudendo tutto quanto? È meglio stare a casa, in quarantena contro qualcosa che non abbiamo mai affrontato in passato, perdendo il lavoro o facendo cessare di esistere un’azienda di successo? Ci saranno più persone che soffriranno per gli enormi problemi finanziari che seguiranno a tutto questo, piuttosto che a causa del virus? Chi può dirlo?”. Domande che, ad analizzarle, possono anche essere corrette ma che hanno scatenato una serie di commenti molto violenti al suo indirizzo. C’è chi lo ha insultato e chi proprio non condivide le sue parole. Ma dall’altra parte, anche se in minoranza, chi apprezza il pensiero di Lehmann e lo sottoscrive.