Coronavirus, l’emozionante messaggio social delle pulcine del Sassuolo

In un momento di emergenza come quello che sta vivendo l’Italia e tutto il mondo, un messaggio lanciato dalla piccole atlete del Sassuolo Calcio non può che far sorridere. Ecco allora l’iniziativa delle pulcine neroverdi su Instagram: “Restate a casa”.

Atleti di tutte le età e di tutti gli sport si sono uniti per affrontare insieme alla popolazione il problema coronavirus, ma questi brevi filmati delle ragazzine del Sassuolo sono davvero speciali ed emozionanti. Tra le mura domestiche o in giardino, sempre col pallone tra i piedi, l’invito è sempre lo stesso: rimanere a casa per ripartire più forti di prima. Complimenti alla società e alle ragazzine che hanno partecipato alla campagna social. Il video è già virale.