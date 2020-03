Coronavirus, l’iniziativa di successo del Psg: 1500 maglie speciali e 250 mila euro raccolti per gli ospedali

Anche il mondo del calcio si muove in soccorso della sanità per l’emergenza coronavirus. Solamente alcune ore fa l’annuncio dell’arrivo di 1500 magliette in edizione speciale il cui ricavato dalla vendita sarebbe andato interamente in sostegno degli ospedali di Parigi. Ecco che l’iniziativa del Paris Saint-Germain è stata accolta con grande entusiasmo da tutti gli appassionati.

In meno di 24 ore, infatti, le divise che presentano la scritta ‘tutti uniti’ al posto dello sponsor sono state vendute al prezzo di 175 euro l’una per un totale di oltre 250 mila euro che verranno donati agli ospedali di Parigi per far fronte all’emergenza coronavirus.