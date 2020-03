Coronavirus, l’Inter e Zhang in aiuto all’Italia: 300mila mascherine in arrivo e una promessa

Il tema coronavirus è stato affrontato fin da subito con il dovuto modo da parte dell’Inter ed in particolare dal patron Steven Zhang, anche per via della sua vicinanza prima alla Cina e adesso all’Italia.

Il presidente nerazzurro si muove in prima persona per aiutare il Paese. Il club, con Suning International, ha infatti deciso di donare alla Protezione Civile 300mila mascherine ad uso medico e altri prodotti sanitari, tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione. Lo stesso Steven Zhang ha spiegato: “Continueremo e rafforzeremo il nostro contributo per sostenere l’Italia nella lotta contro l’emergenza. Speriamo che l’esperienza di successo della Cina nel contrastare il Coronavirus possa aiutare a fermare la rapida diffusione del virus in Italia”. Inoltre Suning ha deciso di mettere a disposizione la propria filiera globale, utilizzando i propri canali di approvvigionamento, con l’obiettivo di fornire un supporto e un’assistenza mirata alla Protezione Civile e all’Italia.