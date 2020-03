Coronavirus, lo sfogo di Oddo: “La gente muore e alcuni chiedono se possono andare a correre”

Dopo lo scoppio del Coronavirus anche in Italia, migliaia di cittadini hanno chiesto precisazioni in merito al decreto che ha definito la penisola come zona rossa. Le richieste erano per lo più legate alla possibilità o meno di scendere in strada per una semplice passeggiata o una corsa.

ODDO – A Massimo Oddo evidentemente queste richieste non sono piaciute. L’ex campione del mondo si è sfogato così su Twitter: “Ma io dico, gli operatori sanitari si sacrificano per noi, la gente sta morendo, gli ospedali al collasso, e leggo che il problema di tanta gente è se si può andare a correre. Ma non rompere i coglioni e state a casa!! Solo questo ci chiedono.. #stateacasa #coronavirus”.