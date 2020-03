Coronavirus, l’Uefa conferma: “L’Europeo partirà da Roma”

Il Coronavirus sta minacciando parecchie manifestazioni sportive. Dopo aver messo i sigilli per un mese agli stadi di Serie A, l’emergenza virus ha messo a rischio anche Euro2020 e l’Olimpiade di Tokyo. Dai vertici hanno fatto sapere che gli eventi per ora si disputeranno normalmente a meno che la situazioni non peggiori. Anche Euro2020 quindi è salvo. Anzi, c’è di più. Dalla Uefa è arrivata la conferma che la città che darà il via alla manifestazione sarà Roma.

LIGI AL PROGRAMMA – Contattata da Radiocor, l’Uefa ha fatto sapere che non ci saranno cambi di programma: “L’Uefa prende molto sul serio la situazione legata al coronavirus e la sta monitorando da vicino stando in contatto con l’Oms e le Autorità nazionali riguardo i suoi sviluppi. Al momento non c’è necessità di cambiare nulla nel programma previsto” ma “il problema sarà tenuto costantemente sotto controllo”.