Coronavirus, Mancini annuncia: “Finita l’emergenza amichevole tra Nazionale e medici…”

Una partita tra la Nazionale Italiana e i medici e infermieri. La proposta arriva da Roberto Mancini, ct dell’Italia. Intervenuto nel corso della trasmissione in onda su Rai 2 Che tempo che fa, il commissario tecnico degli azzurri ha parlato dell’emergenza coronavirus e della possibilità di festeggiare, quando sarà arrivato il momento di farlo, con una partita amichevole in onore dei veri eroi.

PROPOSTA – “Quando tutto sarà finito si potrebbe fare una partita così tra Nazionale Italiana, sia quella maschile o quella femminile, e una rappresentativa di medici e infermieri. Ne parlerò con il presidente federale Gravina. È un momento molto difficile, non stiamo bene per tutto quello che succede. Seguiamo le regole e speriamo finisca in fretta. Quanto sta accadendo a Milano, Bergamo e Brescia è terribile. Dobbiamo fidarci dei medici, abbiamo i più bravi e bisogna ringraziarli per quanto stanno facendo”, ha detto Mancini.