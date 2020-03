Coronavirus, messaggio a cuore aperto di Ranieri: “Ripartiremo con occhi diversi, scopriremo sfumature che prima sembravano banali”

Momento davvero difficile per il mondo chiamato ad affrontare l’emergenza coronavirus. Anche lo sport, ed in particolare il calcio è stato colpito dalla pandemia del Covid-19. A parlare di quella che sarà la ripresa da questo brutto momento è stato Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria.

Intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX, il tecnico ha voluto mandare un messaggio a tutta la popolazione: “Non ci sono differenze. Mai, come in questi giorni, siamo lontani fisicamente tra di noi, ma per certi versi siamo molto più vicini di sempre, perché siamo tutti nella medesima condizione”, ha detto Ranieri. “Abbiamo dovuto alzare barriere di protezione, per il bene nostro e degli altri, dobbiamo stare almeno a un metro di distanza, indossare mascherine, uscire di casa solo se davvero ne abbiamo bisogno o non uscire proprio, che è anche meglio. E siamo tutti umanamente più uguali”.

RINASCITA – Ma nonostante il momento complicato, c’è una speranza e la certezza che si uscirà da tutto questo nel modo migliore: “Abbiamo le stesse preoccupazioni, le stesse paure, la stessa voglia di ricominciare il prima possibile, la stessa urgenza di ringraziare i medici, gli infermieri, i volontari, insomma tutte quelle persone che sono in prima linea, che aiutano gli altri con professionalità, ma soprattutto con amore. Sono convinto che ce la faremo tutti e quando ripartiremo, quando avremo vinto questa battaglia collettiva, da squadra e non da singoli individui, ci guarderemo con occhi diversi, scopriremo altre sfumature che prima sembravano banali, superflue…”.