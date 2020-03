Coronavirus, Mihajlovic e il retroscena svelato da un membro dello staff

Tempo di isolamento per la popolazione italiana chiamata ad affrontare l’emergenza coronavirus. Anche il mondo del calcio si è adeguato e al Bologna si pensa a come passare il tempo. I giocatori si dilettano in casa tra giochi e allenamenti speciali ideati dallo staff tecnico. Ed è proprio uno il preparatore atletico Massimiliano Marchesi che ai microfoni di E’ tv ha raccontato un piccolo retroscena riguardante Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblù.

A ROMA – Il tecnico serbo, per via della sua lotta contro la malattia, ha dovuto fare rientro a Roma per essere controllato costantemente ed evitare ogni problema. Ma la sua volonta sarebbe stata un’altra. “Lui è sempre un guerriero. Abbiamo quasi dovuto insistere per mandarlo via, sennò sarebbe rimasto qui per l’attaccamento che ha col club. È tranquillo a Roma, l’importante è che non venga intaccato perché su persone che hanno avuto il suo problema con questo virus non ci sono casistiche”, ha rivelato il preparatore atletico del Bologna su Mihajlovic.