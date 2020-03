Coronavirus, Nappi tuona: “Ora va a correre chi non ha mai fatto un c***o prima”

In molti si ricorderanno dell’attaccante Marco Nappi, conosciuto anche come la “Foca”. L’ex giocatore tra le altre di Brescia, Fiorentina, Udinese e Genoa è attualmente l’allenatore dell’Under 17 del BSU Beijing. Proprio dalla Cina Nappi ha raccontato di come ha vissuto la quarantena in Cina.

MA QUALE JOGGING – Nappi inoltre ha fortemente criticato le persone che ancora oggi scendono in strada per fare esercizio fisico: “Tutti in casa per 50 giorni, con le forze dell’ordine che passavano a misurarti la febbre .Ora sono bloccato a Roma, ho rinviato la partenza. Coi miei giocatori ci sentiamo spesso, da loro le cose sono migliorate. In Italia invece vedo tanta gente in diro senza motivo. Io ho sempre corso, ma ora mi adatto con una cyclette. Invece vedo gente che fa jogging dopo non aver fatto un c***o per tutta la vita. Non capisco cosa voglia dimostrare”. A riportarlo è TMW.