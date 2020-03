Coronavirus, Neymar ‘scende in campo’ con i suoi fumetti: giornaletti gratis per tutti per passare il tempo in casa

Forse in pochi lo sanno ma Neymar, attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain, nel 2018 era diventato protagonista nel mondo dei fumetti lanciando una sua produzione col marchio Neymar Jr Comics.

La società, di proprietà dell’asso del Psg, ha in mente un grande obiettivo in queste settimane di emergenza per il coronavirus: tenere impegnati i fan che restano in casa. In che modo? Facendo leggere nuove storie e racconti… gratis.

Come riportano diversi media francesi, la Neymar Jr. Comics si prepara alla produzione e alla distribuzione gratuita di ben 200 episodi inediti con la speranza di intrattenere le persone e invitarle a rimanere nelle proprie abitazioni. Saranno inoltre preparati eventi live sui social network come Facebook e Instagram in cui verranno mostrati disegni di personaggi e tanto altro dall’artista Dustin Evans.

Anche Neymar ha dichiarato a tal proposito: “Dato che abbiamo storie adatte per tutte le età, dai più piccoli agli adolescenti, questo può essere un ottimo modo per bambini e genitori di leggere insieme o praticare la lingua straniera di loro scelta. Gli artisti di fumetti della Neymar Jr. Comics stanno pianificando dimostrazioni e tutorial dal vivo gratuiti per studenti e fan interessati a saperne di più su come viene realizzato un fumetto”.