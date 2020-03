Coronavirus, pazza idea di Ceferin per Euro 2020: torneo spostato nei Paesi non contagiati. C’è la prima candidatura

L’emergenza coronavirus ha colpito inevitabilmente il mondo dello sport. I campionati stanno, piano piano, decidendo di fermarsi. Le competizioni come Europa League e Champions League presto faranno lo stesso. A questo punto ci si interroga sul prossimo Europeo che dovrebbe svolgersi in Italia. La decisione finale dipenderà dalla Uefa. Le federazioni vorrebbero uno slittamento della competizione in modo da poter finire i campionati. L’idea è quella di spostare il tutto al 2021 o addirittura al 2022 ma il presidente Ceferin potrebbe stupire tutti con un’altra proposta.

ALTROVE – Come scrive la Repubblica, infatti, il capo della Uefa è pronto ad una mossa estrema: spostare altrove tutte le gare di Euro 2020 che sono programmate in Paesi alle prese col contagio di Covid-19. Sarebbe anche arrivata la prima candidatura: la Turchia forte dei legami con Ceferin potrebbe essere una soluzione. Il Paese si era già candidato per Euro 2020 e adesso potrebbe avere la sua grande occasione. Istanbul è già stata scelta per ospitare la finale di Champions League e chissà che questo non possa essere anche un fattore che porterà alla clamorosa svolta per l’Europeo. Coronavirus permettendo…