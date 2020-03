Coronavirus, Pelé in isolamento

L’allarme Coronavirus ha raggiunto anche il Brasile. La pandemia che sta affliggendo l’Italia e il mondo si è spostata anche dall’altra parte dell’Atlantico. In queste ore da San Paolo è arrivata la notizia che l’ex leggenda Pelé si trova in isolamento a causa del virus. Lo zona in cui vive il brasiliano è una delle più colpite del Brasile e le sue precarie condizioni di salute potrebbero favorire il contagio.

O’ Rey lo scorso mese aveva tranquillizzato i suoi fan dicendo che i dolori facevano parte dell’età. Il figlio Edinho invece aveva parlato di una quasi totale immobilità. Per tale ragione Pelé ha preferito rifugiarsi in autoisolamento.