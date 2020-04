Coronavirus, Ramsey e… i problemi di peso: “Ho paura di ingrassare perché mia moglie ama cucinare…”

L’emergenza coronavirus tiene tutti i calciatori fermi nelle proprie dimore. Allenamenti personalizzati per mantenere la forma, ma non sempre le cose vanno come dovrebbero. Ed è proprio questa la più grande paura, dal lato calcistico, di Aaron Ramsey. Il gallese della Juventus, infatti, parlando al Sun, ha ammesso di temere di ingrassare.

Il motivo? La passione per la cucina di sua moglie e la sua golosia per i biscotti… “Ero impegnato in un programma di fitness che mi è stato mandato dallo staff della Juventus per tenermi in forma per quasi tutti i giorni. Ma questo non è lo stesso dell’allenamento che si fa di solito e tantomeno quello che si fa per preparare le partite. Quando ti alleni con costanza non ti preoccupi di prendere peso perché non c’è modo”, ha detto Ramsey. “Ma ora questo è difficile perché mia moglie ama cucinare e io amo mangiare, quindi questa non è una buona combinazione di fattori. Quando ci alleniamo tutti i giorni e ci sono partite sono molto attento e severo con me stesso, ma ora è difficile. Mangio tanti biscotti per bambini, lo faccio solo quando vado a bere una tazza di tè. Per questo spero di uscire presto da questa situazione e tornare alla vita normale, perché è difficile vivere così”.

CHAMPIONS – E parlando di calcio giocato, il centrocampista gallese ha aggiunto: “Perché ho scelto la Juventus? Uno dei motivi principali è quello di vincere lo scudetto in Serie A e sfidare le big della Champions League. La Juventus è un top club, uno dei più forti in Europa. C’erano altri club interessati a me, ma sono stato attratto dalla storia dei bianconeri. Volevo giocare per provare a vincere più trofei in una sola stagione e alla Juventus sono dei vincenti. Voglio aiutare il club ad alzare la Champions…”, ha concluso Ramsey.