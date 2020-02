Coronavirus, rinviate più di 40 partite in Lombardia

Emergenza Coronavirus in Lombardia dopo i 14 casi di persone infettate. Il comitato regionale della Lega Dilettanti ha deciso di rinviare 42 partite per evitare altri contagi. Le società hanno tempo fino a domani alle 12 per chiedere eventuali altri rinvii: la situazione, si sottolinea dalla Lega Dilettanti, è in evoluzione, e altre squadre con tesserati provenienti dalle zone interessate all’isolamento (dirigenti, tecnici o calciatori) potrebbero avere difficoltà a raggiungere il luogo delle partite. Di seguito l’elenco delle partite sospese.

ECCELLENZA Vertovese-Sant’Angelo

Luisiana-Vis Nova Giussano

R.C. Codogno – Zingonia Verdellino

PROMOZIONE —Città di Sangiuliano-Romanengo

Tribiano-Senna Gloria

Sancolombano-Assago

PRIMA CATEGORIA —Calcio Santo Stefano-Sesto 2010

Casalpusterlengo-Chieve Asd

Grumulus Asd-Montanaso Lombardo

Lodivecchio-Torrazzo Malagnino

Offanengo-Borghetto

Oriese-San Biagio

Brera-Real Melegnano

Frog Milano-Atletico Qmc

Rozzano Calcio-Valeria Fratta

REGIONALE JUNIORES U19 A —Assago Asd-R.C. Codogno

La Spezia Calcio-Sancolombano

REGIONALE JUNIORES U 19 B —Audax Travaco-Casalpusterlengo

Montanaso Lombardo-Locate

Oratorio Stradella-Fissiragariozzese

Real Melegnano-Viscontea Pavese

S. Biagio-Lacchiarella

ECCELLENZA FEMMINILE —Senna Gloria-Doverese

JUNIORES U19 REGIONALE FEMMINILE —Dresano-Femminile Tabiago

UNDER17 REGIONALE FEMMINILE —Parma-Riozzese

Riozzese-Cologno

UNDER 15 REGIONALE FEMMINILE —Riozzese-Voluntas Montichiari

Athena-Albinoleffe

ESORDIENTI MISTE FEMMINILE —Riozzese-Real Meda

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 —Club Milano-Sancolombano

Fanfulla-Dresano

Sant’Angelo-Offanenghese

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16 —Sancolombano-Fanfulla

Sant’Angelo-Ausonia

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15 —Barona Club Milano-Fanfulla

Sancolombano-Caravaggio

Trevigliese-Sant’Angelo

Vidardese-Accademia Sandonatese

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 14 —Lombardia 1-Sant’Angelo

Pavia Academy-Fanfulla