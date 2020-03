Coronavirus, Rugani positivo: Cristiano Ronaldo è in Portogallo e non tornerà

La positività di Daniele Rugani al coronavirus spaventa la Juventus e il calcio italiano. Primo caso di un calciatore di Serie A, seppur asintomatico per il momento, positivo al Covid-19. Ecco che in casa bianconera e per tutte le persone che hanno avuto contatti col difensore scatta la quarantena e controlli. Anche Cristiano Ronaldo dovrà mettersi in isolamento.

Il portoghese si trova in Portogallo per assistere la madre recentemente colta da un malore. Adesso, però, non potrà rischiare di vederla e, eventualmente, contagiarla. In ogni caso il fuoriclasse della Juventus ha deciso per il momento di rimanere a Madeira e anche la società lo ha reso noto sul sito ufficiale nel consueto report giornaliero.