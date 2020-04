Coronavirus, scende in campo anche Del Piero: donazione all’ospedale pediatrico di Los Angeles

Anche Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juventus, ha deciso di dare il proprio contributo nella battaglia contro il coronavirus. L’ex stella bianconera è stata protagonista di una donazione, insieme allo staff del suo ristorante di Los Angeles, nei confronti dei più piccoli.

Infatti, come mostrato dallo stesso Pinturicchio sul proprio profilo Instagram, eccolo portare materiale all’ospedale pediatrico della città californiana. Rigoroso il tag per il n10LosAngeles, suo ristorante e il messaggio: “Felice di aver portato insieme allo staff di n10losangelse un piccolo contributo al Children’s Hospital Los Angeles”. Un bel gesto che mostra come Del Piero, che oramai vive negli USA, sia molto legato alla realtà americana.