Coronavirus, scende in campo la ‘scuderia’ Raiola: respiratori e mascherine per gli ospedali

Mino Raiola fa le cose in grande. Questa volta nessuna trattativa miracolosa in ottica calciomercato, ma un’iniziativa lodevole per combattere il coronavirus. Come pubblicato sulla sua pagina Instagram, il noto procuratore insieme a molti dei suoi assistiti ha voluto dare il proprio contributo in questo momento di emergenza per il Covid-19 attraverso una donazione di respiratori e mascherine ad alcune delle principali strutture ospedaliere delle zone più colpite dalla pandemia.

“Uniti vinciamo questa partita, ne siamo convinti!”, ha scritto Raiola sul social network dando inizio alla campagna We ara one against Covid-19. “Anche tu puoi far parte di questa iniziativa per aiutare l’Italia e anche altri Paesi. Possiamo vincere questa partita da squadra! Per partecipare donations@one.mc”, ha proseguito sul post l’agente. Nel filmato condiviso, ecco alcuni dei suoi calciatori assistiti tra cui Donnarumma, Romagnoli, Pellegrini, ma anche de Vrij e de Ligt, Mario Balotelli, Bonaventura e i ‘romanisti’ Mkhitaryan e Kluivert.