Coronavirus, Shevchenko non dimentica l’Italia: post social di solidarietà

L’Ucraina non dimentica l’Italia, soprattutto non lo fa Andriy Shevchenko. L’ex bomber del Milan, ora ct della Nazionale ucraina, ha voluto mandare un messaggio di solidarietà al Paese che anni fa lo aveva accolto a braccia aperte. Poche parole accompagnate da alcune immagini su Twitter e su Instagram in cui l’ex attaccante si mostra sempre legato al Tricolore.

“L’Ucraina sostiene l’Italia in questa lotta contro il Covid-19”, ha scritto Sheva con il City Hall di Kiev, municipio della città, colorato con i colori della bandiera italiana.