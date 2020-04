Coronavirus, Stankovic fermato dalla polizia: ecco cosa è successo all’ex Inter e Lazio

Tanti i controlli da parte delle forze dell’ordine per i vari spostamenti in auto in questo periodo di lockdown. Tra le persone che sono state fermate di recente anche Dejan Stankovic. L’ex calciatore di Inter e Lazio, ora allenatore della Stella Rossa, è stato fermato ad un posto di blocco dalla polizia per un controllo sulla legittimità dei suoi spostamenti.

Il tutto è accaduto nelle scorse ore sull’A4, in direzione Croazia, dove Stankovic si è ritrovato tra gli oltre cinquecento automobilisti che hanno ‘subito’ una verifica da parte della polizia stradale all’altezza dell’area di servizio Gonars Sud. Curiosa la reazione del serbo che dopo aver terminato ha avuto la premura di ringraziare le forze dell’ordine per gli sforzi messi in atto in questo periodo di grande difficoltà e per i rischi che corrono quotidianamente per garantire la sicurezza e la salute delle persone.