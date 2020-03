Coronavirus, stop alla Serie A e non solo: ecco cosa succede al campionato e all’Europeo dopo il 3 aprile

L’emergenza coronavirus ha fermato lo sport almeno fino al 3 aprile, ma la domanda che molti si pongono è cosa accadrà dopo il 3 aprile, data in cui si dovrebbe concludere lo stato problematico.

Come riporta Sportmediaset, le ipotesi sono svariate e riguardano sia il campionato di Serie A sia l’Europeo previsto per giugno. La pista più felice è quella che porterebbe alla ripresa degli eventi sportivi, anche se lo scenario in questo momento non sembra praticabile. Tutti gli altri eventi chiaramente verrebbero spostati e slitterebbero di circa un mese con il campionato che si concluderebbe a fine giugno.

L’Europeo verrebbe giocato dopo aver concesso ai calciatori 20 giorni di vacanza. Il campionato successivo, a quel punto, non inizierebbe ad agosto ma a metà settembre. Questa possibilità porterebbe a sua volta lo slittamento della Nations League, competizione per le nazionali. Tutto, però, dipenderà da cosa accadrà in queste due settimane in cui tutti devono restare a casa.