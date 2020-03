Coronavirus, stop di 30 giorni alle manifestazioni sportive: l’ipotesi del Governo

Quella che arriva da Palazzo Chigi è una proposta che potrebbe far collassare il mondo sportivo italiano. Per contenere l’emergenza legata al Coronavirus, il Comitato scientifico del Governo avrebbe proposto di bloccare le manifestazioni sportive che comportano l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. A riferirlo è l’Ansa.

MISURA DRASTICA – La proposta è arrivata durante una riunione con i capidelegazione presieduta dal Premier Conte. L’ipotesi messa sul piatto ha il sapore di una misura molto drastica che cambierebbe il volto a tantissimi campionati, non solo al calcio. La proposta del Comitato dovrebbe integrarsi al decreto del primo marzo firmato proprio da Conte, ma l’ufficialità ancora non c’è.