Coronavirus, tagli al 50% degli ingaggi: tutte le mosse della Fifa

In queste ore molte società hanno chiesto alle rispettive rose un sacrificio: dimezzarsi o quanto meno ridursi l’ingaggio. Lo stop forzato sta creando molte difficoltà ai club e se, i top club riusciranno a sopravvivere, resta il punto di domanda sulle squadre considerate “piccole” e che hanno effettivamente bilanci più deboli.

FIFA – Secondo quanto riportato da Marca, i rappresentanti della Fifa si sarebbero incontrati telematicamente per discutere di alcune importanti questioni. La prima è sicuramente la più significativa: ai giocatori verrà chiesto il taglio del 50% degli ingaggi in modo da alleggerire le spalle alle società. Inoltre, i contratti in scadenza questo 30 giugno verranno prolungati e ancora non c’è una nuova data. Ai club non sarà permesso rescindere nessun contratto con tecnici o giocatori e i nuovi contratti partiranno con l’inizio della nuova stagione.

Il mercato inoltre potrebbe essere prolungato dal termine di questa stagione fino all’inizio della prossima per un totale di 4 mesi.