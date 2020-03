Coronavirus, Ternana: donati 50.000 euro all’ospedale cittadino

Bella iniziativa della Ternana, club militante nel campionato di Serie C. Gli umbri, con l’aiuto dei propri tifosi, hanno raccolto 50.000 euro che doneranno all’ospedale Santa Maria di Terni per affrontare l’emergenza Coronavirus. A darne notizia, attraverso i canali ufficiali della società, il presidente Stefano Bandecchi.

DONAZIONE – “Voglio ringraziare tutti i tifosi, che hanno prontamente aderito all’iniziativa adottata dalla Ternana in favore dell’ospedale Santa Maria. Sono colmo di orgoglio, in moltissimi hanno raccolto il nostro invito rinunciando alla quota-parte residua concernente gli abbonamenti sottoscritti in estate. A titolo personale, come promesso, intendo aggiungere circa 30.000 euro ed effettuare un bonifico bancario in favore del nosocomio cittadino. Forza Fere, forza Terni, avanti tutti insieme per dare una mano a medici e infermieri che lottano in prima linea contro il virus”.