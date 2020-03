Coronavirus, Toldo: “Ogni giorno è una partita. Dati sconcertanti”

Sono tante le personalità legate al mondo dello sport che hanno commentato quanto sta accadendo in Italia a nel mondo. La pandemia sta mettendo a dura prova la sanità e la finanza e anche lo sport si è dovuto fermare a causa del virus. Ai microfoni di Radio Bruno, Francesco Toldo ha rivelato come sta vivendo questo momento delicato.

COME IN CAMPIONATO – Coronavirus? Sono dati sconcertanti, io sono confinato in casa con mia moglie e la mia piccola bimba di tre mesi. Dobbiamo restare in casa, è l’unico modo. Passo il giorno pulendo la casa e ho iniziato a cucinare da qualche anno. Facciamo finta di essere in un campionato, ogni giorno è una partita.”

INTER – L’ex nerazzurro ha poi elogiato il suo ex club per i fondi raccolti: “Stanno facendo molto, sono stati generosi; prima hanno criticato chi voleva portare i tifosi allo stadio. In Cina sono stati bravi, si sono subito isolati. Qui in Italia all’inizio l’abbiamo presa tutti alla leggera, poi abbiamo capito“.