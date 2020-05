Coronavirus, la Uefa modifica i parametri del Fair Play Finanziario

Dopo la pandemia di Covid-19, il calcio ne uscirà totalmente ridimensionato. I protocolli che permettono lo svolgimento della partite sono piuttosto severi e inevitabilmente intaccano anche la vera essenza di questo sport. Sembrava impensabile un calcio senza tackle o abbracci dopo un gol, ma è proprio a questo a cui di dovremo abituare. Inoltre, i conti delle squadre saranno danneggiati a causa dello stop di due mesi.

La Uefa rivede il Fair Play Finanziario

Secondo quanto raccolto da Rmc Sport la Uefa starebbe pensando a delle modifiche dei parametri del Fair Play Finanziario. Da Nyon in fatti saranno introdotti degli alleggerimenti per dare la possibilità alle squadre di rialzarsi piano piano dopo questa breve, ma intensa crisi economica. In primo luogo verrebbe estesa la fascia temporale per analizzare i conti delle squadre. Si passerà dai 12 ai 24 mesi e il passivo ammortizzato passerebbe da 30 a 60 milioni di euro. Inoltre le indiscrezioni parlano anche di un rinvio delle audizioni che verranno spostate così all’autunno del 2021. Piccole modifiche che aiuterebbero così i club già provati dai mancati incassi di questi ultimi due mesi.