Coronavirus, Uefa: “Vogliamo completare i campionati entro il 30 giugno”

In questi giorni drammatici per l’Italia e l’Europa, ancora non è chiaro quando e se i campionati di calcio potranno riprendere. Il lungo stop potrebbe protrarsi almeno fino a fine aprile, ma ancora non ci sono date ufficiali. La Premier League ha sospeso qualsiasi attività fino al 30 aprile e così potrebbero fare anche gli altri campionati europei.

UEFA – La Uefa intanto sul suo sito ufficiale ha diramato un comunicato riguardo la data massima entro la quale terminare i campionati nazionali e le coppe europee: “Il nostro obiettivo è quello di completare tutte le competizioni europee e nazionali per club entro la fine dell’attuale stagione sportiva – 30 giugno 2020 – se la situazione migliora. Tuttavia, la salute di tutte le persone coinvolte deve essere prima garantita. Il gruppo di lavoro valuterà diversi scenari. Dobbiamo attendere l’esito delle sue discussioni e l’evoluzione della situazione prima di giungere a qualsiasi conclusione”. Ancora non è chiaro se le sedi scelte per le finali delle coppe europee saranno ancora le stesse. Tutto dipenderà dallo sviluppo del Coronavirus.